В Японии дельфины стали чаще нападать на людей

Есть пострадавшие

Власти Японии бьют тревогу – на пляжах страны участились случаи нападения дельфинов на людей, сообщает телеканал NHK.

На этой неделе жалобы поступили от двух отдыхающих, которых укусили дельфины. Для защиты купающихся решено использовать ультразвук, который отпугивает дельфинов.

Сообщается, что дельфины стали появляться у пляжа в городе Фукуи с мая этого года, а в июле стали поступать сигналы об их нападениях на людей.

Дельфины считаются дружелюбными животными. Они легко поддаются дрессировке и обычно идут на контакт с людьми, не причиняя им вреда. Однако, в мире фиксируются и случаи агрессии со стороны этих млекопитающих инфраотряда китообразных.

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