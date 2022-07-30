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В Японии дельфины стали чаще нападать на людей

17:57
  • суббота
  • 30 июля 2022

Есть пострадавшие

Власти Японии бьют тревогу – на пляжах страны участились случаи нападения дельфинов на людей, сообщает телеканал NHK.

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На этой неделе жалобы поступили от двух отдыхающих, которых укусили дельфины. Для защиты купающихся решено использовать ультразвук, который отпугивает дельфинов.

Сообщается, что дельфины стали появляться у пляжа в городе Фукуи с мая этого года, а в июле стали поступать сигналы об их нападениях на людей.

Дельфины считаются дружелюбными животными. Они легко поддаются дрессировке и обычно идут на контакт с людьми, не причиняя им вреда. Однако, в мире фиксируются и случаи агрессии со стороны этих млекопитающих инфраотряда китообразных.   

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