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Извинений не последовало: МИД Норвегии оправдался за инцидент в Мурманске

18:48
  • суббота
  • 30 июля 2022

Осло сожалеет о случившимся

В Норвегии выразили сожаление из-за скандала в одной из гостиниц Мурманска. В МИДе не стали приносить извинения за хамское поведение сотрудницы консульства.
Захарова дала оценку хамскому поведению сотрудницы норвежского консульства

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что слова сотрудницы не отражают официальной позиции Осло. Министерство держит инцидент на контроле через соответствующие каналы, сообщили в норвежском МИДе.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала актом национализма слова сотрудницы консульства Норвегии, прозвучавшие в мурманской гостинице.

Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором сотрудница норвежского консульства Элисабет Эллингсен говорит о ненависти к русским. Она возмущается тем, что ей предложили подождать, пока закончится уборка в её номере.

Полиция уже начала проверку высказываний гражданки Норвегии. Не исключено, что против неё будет открыто уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.    

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