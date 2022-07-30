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Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела

19:13
  • суббота
  • 30 июля 2022

В огне погибли 8 человек

Пресненский суд в Москве арестовал учредителя и гендиректора сгоревшего хостела. Рауфа и Элеонору Мироновых отправили под стражу до 29 сентября, сообщает ТАСС.

Им предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице произошёл в ночь на 29 июля. В огне погибли восемь человек, ещё шестеро получили травмы и ожоги. Погибшие и пострадавшие самостоятельно пытались потушить пожар, возникший, по предварительным данным, из-за неисправности электропроводки.

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