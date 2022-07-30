Украина обстреляла посёлок Тёткино в Курской области

Уточняется информация о пострадавших
Курский губернатор Роман Старовойт подтвердил, что украинские войска снова обстреляли поселок Тёткино. Огонь по этому населённому пункту открывают не первый раз. Днём 30 июля об очередном обстреле в социальных сетях сообщали очевидцы.
Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. Огневая точка противника подавлена, сообщил глава региона у себя в Telegram-канале.
Ранее 30 июля украинская армия обстреляла село Ломаковка в Брянской области. Там повреждены электроподстанция и несколько домов.
24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.
Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"