Украина обстреляла посёлок Тёткино в Курской области

Уточняется информация о пострадавших

Курский губернатор Роман Старовойт подтвердил, что украинские войска снова обстреляли поселок Тёткино. Огонь по этому населённому пункту открывают не первый раз. Днём 30 июля об очередном обстреле в социальных сетях сообщали очевидцы.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. Огневая точка противника подавлена, сообщил глава региона у себя в Telegram-канале.

Ранее 30 июля украинская армия обстреляла село Ломаковка в Брянской области. Там повреждены электроподстанция и несколько домов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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