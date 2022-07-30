Тимати купил активы ушедшей из России сети кофеен Starbucks

Первые кафе откроются в августе

Тимати (Тимур Юнусов) заявил о полном приобретении всех активов Starbucks в России. Об этом певец и предприниматель написал у себя в соцсети. Активы сети кофеен находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством, сообщил Тимати.

По его словам, открытие первых точек намечено на август. Большого ребрендинга не будет, но Тимати предложил россиянам поучаствовать в разработке нового названия и дизайна логотипа.

Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети.

Как и Starbucks, из России ушла и компания McDonald’s - американская корпорация, работающая в сфере общественного питания. Сеть ресторанов быстрого питания выкупил бизнесмен Александр Говор и сейчас бывшие заведения McDonald’s в России работают под брендом "Вкусно – и точка".

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