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В Севастополе с беспилотника атакован штаб Черноморского флота

10:00
  • воскресенье
  • 31 июля 2022

Есть пострадавшие

Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством. Как сообщили в пресс-службе флота, нескольким пострадавшим от осколков стекла оказана медицинская помощь. Травмы получили шесть человек. 

Все праздничные мероприятия по случаю Дню Военно-Морского Флота в Севастополе пришлось отменить из соображений безопасности. Власти сообщили, что в другой день они проводится также не будут. 

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев побывал на месте атаки. В своём Telegram-канале он написал о пяти пострадавших.

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