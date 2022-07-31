В Севастополе с беспилотника атакован штаб Черноморского флота

Есть пострадавшие

Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством. Как сообщили в пресс-службе флота, нескольким пострадавшим от осколков стекла оказана медицинская помощь. Травмы получили шесть человек.

Все праздничные мероприятия по случаю Дню Военно-Морского Флота в Севастополе пришлось отменить из соображений безопасности. Власти сообщили, что в другой день они проводится также не будут.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев побывал на месте атаки. В своём Telegram-канале он написал о пяти пострадавших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"