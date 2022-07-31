Россия отмечает День Военно-Морского Флота

Основные торжества проходят в Петербурге

В России сегодня отмечают день Военно-Морского Флота. Во многих регионах пройдут грандиозные праздничные парады на воде. Первыми праздник встретили моряки Тихоокеанского флота и жители Владивостока.

По бухте Золотой Рог прошли шесть судов, в том числе, фрегат "Маршал Шапошников" и корвет "Совершенный". На набережной собрались тысячи зрителей, сообщает "ТВ Центр".

Главный морской парад по традиции проходит в Санкт-Петербурге. Участие в нем принимают более 40 кораблей, катеров и подводных лодок. Среди них - малый ракетный корабль "Зеленый дол", экипаж которого принимал участие в борьбе с террористами в Сирии. В воздушной части парада будут задействованы несколько десятков самолётов и вертолётов.

К празднику готовится и Кронштадт. Там накануне побывал Владимир Путин. Президент посетил комплекс "Остров фортов", где скоро откроется крупнейший музей ВМФ. На площади более ста гектаров располагаются парк, детские площадки и зоны отдыха.

Глава государства прогулялся по территории в сопровождении руководителя проекта Ксении Шойгу, она провела экскурсию и рассказала Владимиру Путину о планах развития образовательного кластера.

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