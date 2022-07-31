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Россия пригласила экспертов ООН для расследования удара по СИЗО в Еленовке

10:47
  • воскресенье
  • 31 июля 2022

Погибли 50 украинских военнопленных

Россия в интересах объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке официально пригласила экспертов ООН и Красного креста. Об этом сообщили в нашем Минобороны. А российские дипломаты передали все имеющиеся данные, подтверждающие ответственность киевского режима, рассказал зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
В Минобороны уточнили число погибших украинских военнопленных при ударе в Еленовке

По уточнённым данным, в результате удара неонацистов по СИЗО в ДНР погибли 50 украинских военнопленных, десятки получили ранения. В сожжённой казарме были найдены остатки американских ракет HIMARS. Сохранились части с нанесёнными на них серийными номерами, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем бойцы народных республик и российская армия усиливают контрбатарейную борьбу. Первый корпус ДНР взламывает укрепрайон ВСУ в Авдеевке. Кроме того, наши войска сейчас активно нажимают на Артёмовском направлении. Боевики отступают, бросая тела погибших и множество вооружения. Оборона ВСУ уже посыпалась со стороны Покровского и Новолуганского.

В Министерстве обороны России рассказали об уничтожении "Искандерами" пункта временной дислокации националистов в городе Богодухов Харьковской области. Временные казармы боевиков находились в ангарах местного мясокомбината, там они прятали и военную технику.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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