Они проявляют мужество и героизм

Военнослужащие российской армии и формирований народных республик Донбасса продолжают проявлять мужество и высочайший профессионализм в ходе спецоперации по защите мирных жителей региона. О новых подвигах рассказали в нашем Минобороны.

Старший прапорщик Василий Осипенко во время доставки снарядов для наших танкистов оказался под артобстрелом. Попадание в его машину могло привести к мощному взрыву и серьёзным потерям среди наших военных, но Василий, несмотря на полученное ранение, вывел грузовик из-под огня. Он не только спас жизни многих сослуживцев, но и сохранил боеприпасы, сообщает "ТВ Центр".

Рядовой Анатолий Волков, геодезист артиллерийской батареи ЛНР служит в Народной милиции уже год. Работа Анатолия повышает точность наведения артиллерии. Благодаря профессионализму Анатолия защитники Донбасса уничтожили несколько опорных пунктов и десятки единиц техники националистов.

Подразделение под руководством майора Михаила Понаморёва в ходе освобождения одного из населённых пунктов, успешно форсировало реку и обеспечило поддержку наступления союзных сил. Позиции украинских националистов были разбиты, при этом Майор Понаморёв не допустил потерь среди личного состава.

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