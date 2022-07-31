ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны рассказали о подвигах российских военных на Украине

11:00
  • воскресенье
  • 31 июля 2022

Они проявляют мужество и героизм

Военнослужащие российской армии и формирований народных республик Донбасса продолжают проявлять мужество и высочайший профессионализм в ходе спецоперации по защите мирных жителей региона. О новых подвигах рассказали в нашем Минобороны.
ВС России нанесли удар по элитному украинскому батальону

Старший прапорщик Василий Осипенко во время доставки снарядов для наших танкистов оказался под артобстрелом. Попадание в его машину могло привести к мощному взрыву и серьёзным потерям среди наших военных, но Василий, несмотря на полученное ранение, вывел грузовик из-под огня. Он не только спас жизни многих сослуживцев, но и сохранил боеприпасы, сообщает "ТВ Центр".

Рядовой Анатолий Волков, геодезист артиллерийской батареи ЛНР служит в Народной милиции уже год. Работа Анатолия повышает точность наведения артиллерии. Благодаря профессионализму Анатолия защитники Донбасса уничтожили несколько опорных пунктов и десятки единиц техники националистов.

Подразделение под руководством майора Михаила Понаморёва в ходе освобождения одного из населённых пунктов, успешно форсировало реку и обеспечило поддержку наступления союзных сил. Позиции украинских националистов были разбиты, при этом Майор Понаморёв не допустил потерь среди личного состава.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.