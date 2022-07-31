В Чите введён режим ЧС из-за наводнения

Людей эвакуируют

Сразу шесть районов Забайкалья оказались в зоне мощного паводка, в них действует режим ЧС. После проливных дождей из берегов вышла река Чита и ещё две местные речки. Подъём воды был настолько стремительным, что каждые два часа уровень рос на 20 сантиметров. Людей по мере необходимости эвакуируют в пункты временного размещения.

Коммунальщики погружаются под воду, чтобы убрать люки ливневой канализации. Масштабные подтопления – во всей Чите. Спасательные службы находятся в режиме повышенной готовности. В одном из районов города в связи с резким подъёмом уровня воды в реке Ингода организован вывоз маломобильных граждан, сообщает "ТВ Центр".

Из-за паводка в Чите введён режим ЧС. В нескольких районах из соображений безопасности отключили электроэнергию. Подтоплены несколько садовых товариществ. Вода зашла в дома, не пощадила и приусадебные участки.

Ограничено движение большегрузов и рейсовых автобусов по федеральной трассе "Амур". Из-за рек, которые вышли из берегов, пострадали пять городских районов. Свыше 30 пунктов временного размещения готовы принять более 1200 человек. К вечеру субботы пришла обнадёживающая информация - в верховьях реки Читы в течение дня зафиксирован спад уровня воды от 10 до 30 сантиметров.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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