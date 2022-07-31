Путин на катере обошёл линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде

Сегодня в России отмечается День ВМФ

Владимир Путин на катере обошёл парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Верховный главнокомандующий поздравил экипажи с Днём Военно-Морского Флота России.

В День ВМФ президент принимает Главный военно-морской парад, который проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Накануне президент посетил комплекс "Остров фортов" в Кронштадте, где скоро откроется крупнейший музей ВМФ. На площади более ста гектаров располагаются парк, детские площадки и зоны отдыха.

Глава государства прогулялся по территории в сопровождении руководителя проекта Ксении Шойгу, она провела экскурсию и рассказала Владимиру Путину о планах развития образовательного кластера.

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