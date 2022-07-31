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Путин утвердил Морскую доктрину России

12:08
  • воскресенье
  • 31 июля 2022

Сегодня отмечается День ВМФ

Россия отмечает день Военно-Морского Флота. Моряки, лётчики, береговая охрана, пехотинцы самоотверженно несут службу на водных рубежах и сегодня в их честь проходят масштабные торжества.
Россия отмечает День Военно-Морского Флота

Первыми праздник встретили жители и моряки во Владивостоке. Мощь Тихоокеанского флота - фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Совершенный", а также противолодочные корабли, ракетные катера и подводная лодка прошли в акватории бухты Золотой Рог. На набережной собрались тысячи зрителей, сообщает "ТВ Центр". 

В Петропавловске-Камчатском в Авачинской бухте выстроились восемь военных кораблей. Экипажи выполнили боевые стрельбы. Торжества сегодня - во многих регионах, но главный парад прошёл в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В акваторию Невы вошли десятки кораблей, подводных лодок и парусных судов. Задействованы более трёх с половиной тысяч военнослужащих. Моряков поприветствовал Владимир Путин. В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Николая Евменова президент на катере обошёл парадную линию.

Перед началом парада Владимир Путин утвердил обновлённую Морскую доктрину России и Корабельный устав Военно-морского флота. Церемония прошла в здании Государственного музея истории в Петропавловской крепости. Новая редакция доктрины направлена на укрепление национального суверенитета, позволит оперативно отвечать на современные угрозы и вызовы. Документ предусматривает дальнейшее развитие региональных морских направлений, в том числе Арктического. Особое внимание - укреплению систем государственного управления, поддержке национального судостроения, а также развитию международного сотрудничества и научных исследований.

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