Образовательную площадку посетили депутаты

Стратегическим вызовам, стоящим перед Россией, был посвящён очередной день форума "Территория смыслов". Одну из крупнейших образовательных площадок нашей страны посетили депутаты и лидеры парламентских фракций.

Они выступили перед молодыми управленцами, которые состоят в молодёжных объединениях политических партий и занимаются волонтёрской работой. Многие посещали ДНР и ЛНР с гуманитарными миссиями и помогали врачам.

На форуме обсуждали социальные вопросы, ситуацию в Донбассе и роль молодёжи в продвижении национальных интересов России, сообщает "ТВ Центр".

"Как только Россия начинает чётко артикулировать свои национальные интересы, как только Россия укрепляется, как только Россия не боится бросать вызов всему миру, включая так называемых лидеров "золотого миллиарда", тут же моментально идёт, как говорят, ответка", - констатировал руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

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