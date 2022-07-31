ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил с юбилеем Эдиту Пьеху

13:04
  • воскресенье
  • 31 июля 2022

Певице и актрисе исполнилось 85 лет

Сегодня юбилей отмечает народная артистка СССР, выдающаяся певица и актриса Эдита Пьеха. Ей исполнилось 85 лет.

Звезда советской эстрады, обладательница многочисленных премий и наград всегда собирала полные концертные залы. Альбомы расходились миллионными тиражами, каждая песня становилась хитом.

"Я люблю тебя жизнь", "Наш сосед", "Огромное небо", "Надежда" и многие другие. С юбилеем Эдиту Станиславовну поздравил президент Владимир Путин, отметив её артистический темперамент и безупречный художественный вкус, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица Эдита Пьеха
Певица Эдита Пьеха
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.