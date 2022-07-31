Путин поздравил с юбилеем Эдиту Пьеху

Певице и актрисе исполнилось 85 лет

Сегодня юбилей отмечает народная артистка СССР, выдающаяся певица и актриса Эдита Пьеха. Ей исполнилось 85 лет.

Звезда советской эстрады, обладательница многочисленных премий и наград всегда собирала полные концертные залы. Альбомы расходились миллионными тиражами, каждая песня становилась хитом.

"Я люблю тебя жизнь", "Наш сосед", "Огромное небо", "Надежда" и многие другие. С юбилеем Эдиту Станиславовну поздравил президент Владимир Путин, отметив её артистический темперамент и безупречный художественный вкус, сообщает "ТВ Центр".

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