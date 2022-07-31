Ситуация вокруг Тайваня накаляется в связи с возможным визитом Нэнси Пелоси

Её самолёт летит в Азию

Ситуация вокруг Тайваня накаляется в связи с возможным визитом на остров спикера нижней палаты американского парламента. Этим утром спецборт Нэнси Пелоси вылетел в направлении Азии. В её графике посещение Тайваня не значится, но официальным заявлениям США в Китае не доверяют и стягивают в регион войска. Тем временем Джо Байден сообщил, что вновь отправляется на карантин.

Американский лидер оказался не только на больничном, но и в тени. В эти выходные граждане США пристально следят за тем, что скажет и, главное, где объявится третье по значимости лицо Соединенных Штатов. Нэнси Пелоси отправилась в азиатское турне: Япония, Южная Корея, Сингапур и Малайзия. Однако издания Financial Times и Politico сообщали, что спикер Палаты представителей намерена посетить Тайвань, считающий себя независимым и получающий оружие из США.

В китайском МИДе чётко дали понять: в случае если Пелоси ступит на территорию острова, Пекин примет решительные меры. За направлением полёта спецборта на портале, где отслеживают перемещение воздушных судов, одновременно наблюдали сразу 100 тысяч человек. Этим утром самолет Пелоси вылетел с Гавайских островов и взял курс на Юго-Восточную Азию, сообщает "ТВ Центр".

Пелоси планировала посетить Тайвань ещё в апреле, но отменила полёт из-за болезни. Эта поездка стала бы первым посещением острова спикером Палаты представителей США за последние четверть века. "Вашингтон не может пойти на попятную, поскольку отказ от визита будет означать подчинение воле Китая", - считает профессор Джорджтаунского университета Мэтью Крениг. А вот официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала полет Пелоси "опасным военно-политическим авантюризмом".

В связи с возможным визитом Пелоси США направили из Сингапура в Южно-Китайское море группу кораблей во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган". В свою очередь Пекин перебросил к Тайваньскому проливу свои войска. Представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил, что действия Пелоси могут обострит американо-китайские отношения до предела.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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