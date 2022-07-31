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В Донецке не прекращаются обстрелы жилых кварталов

11:31
  • воскресенье
  • 31 июля 2022

Украина использует снаряды натовского калибра

Один человек погиб, ещё девять получили ранения в результате ударов ВСУ по территории ДНР. За сутки украинские военные открывали огонь 95 раз. В общей сложности выпустили более 500 снарядов, в том числе, натовского калибра.
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Киев постоянно использует зарубежное оружие для обстрелов мирных городов. В этот раз мишенью стали 13 населённых пунктов. Повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры. Центральные кварталы областного центра усеяны противопехотными минами ВСУ. На одной из них этой ночью подорвался автомобиль.

В боях на территории народных республик противник понёс большие потери. За сутки уничтожены более 50 националистов, две огневые точки, склад боеприпасов, пять бронетранспортёров и другая техника, сообщает "ТВ Центр".

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