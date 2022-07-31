Путин назвал сроки поставок ракет "Циркон" в войска

Первым комплекс получит фрегат "Адмирал Горшков"

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" начнут поставляться в войска в этом году. Первыми их получит фрегат "Адмирал Горшков", сообщил во время празднования Дня ВМФ президент Владимир Путин.

"Район несения службы корабля, оснащённого гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России", - указал президент.

Верховный главнокомандующий отметил, что для гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" нет никаких преград.

Противокорабельный комплекс "Циркон" разработали в подмосковном НПО машиностроения. Ракета может развивать скорость более девяти с половиной тысяч километров в час. В прошлом году прошли успешные запуски ракет с фрегата "Адмирал Горшков" и атомной подводной лодки "Северодвинск".

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