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Путин назвал сроки поставок ракет "Циркон" в войска

13:19
  • воскресенье
  • 31 июля 2022

Первым комплекс получит фрегат "Адмирал Горшков"

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" начнут поставляться в войска в этом году. Первыми их получит фрегат "Адмирал Горшков", сообщил во время празднования Дня ВМФ президент Владимир Путин.
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"Район несения службы корабля, оснащённого гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России", -  указал президент.

Верховный главнокомандующий отметил, что для гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" нет никаких преград.

Противокорабельный комплекс "Циркон" разработали в подмосковном НПО машиностроения. Ракета может развивать скорость более девяти с половиной тысяч километров в час. В прошлом году прошли успешные запуски ракет с фрегата "Адмирал Горшков" и атомной подводной лодки "Северодвинск".

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