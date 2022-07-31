Мишустин сменил руководство в Пенсионном фонде

Врио руководителя назначен Сергей Чирков

В Пенсионном фонде России произошла смена руководства. Вместо Андрея Кигима врио главы фонда назначен Сергей Чирков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Чиркову хорошо знакома деятельность Пенсионного фонда – он работает там более 20 лет, четыре последних года был заместителем председателя правления.

В середине июля президент Владимир Путин подписал указ об объединении ПФР и Фонда соцстрахования. Новая структура начнёт работать с 1 января 2023 года. После объединения фондов все существующие сейчас сроки выплат пенсий и пособий будут сохранены.

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