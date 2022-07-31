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ВКС России уничтожили более 300 националистов "Кракена" в Харькове

14:14
  • воскресенье
  • 31 июля 2022

Они прятались в здании техникума

Российские войска высокоточным оружием нанесли удар по пункту временной дислокации националистического формирования "Кракен". Он располагался на территории механического техникума имени Морозова в Харькове. Как сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, уничтожены до 350 националистов.
В Минобороны рассказали о подвигах российских военных на Украине

Также за минувшие сутки на Украине поражено 13 пунктов управления, живая сила и военная техника противника в 227-и районах, четыре склада боеприпасов в Николаевской области и ДНР.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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