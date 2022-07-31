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Площадь лесных пожаров в Якутии резко увеличилась

15:29
  • воскресенье
  • 31 июля 2022

В республику перебрасываются дополнительные силы

В Якутии площадь природных пожаров за сутки увеличилась в полтора раза и превысила 175 тысяч гектаров. Сейчас полыхают около 80 тысяч гектаров. В регион дополнительно переброшены 99 парашютистов "Авиалесоохраны".

Технике сюда не проехать, поэтому бороться с огнём приходится вручную. С ранцевыми огнетушителями проходят по кромке пожара. В соседнем, Чукотском автономном округе также вручную потушили крупный пожар на площади около 400 гектаров в труднодоступной местности.

О природных катаклизмах этого лета – в репортаже Екатерины Гоголевой (смотрите видео).

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