ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В круиз по Волге отправился "Теплоход возможностей"

14:49
  • воскресенье
  • 31 июля 2022

Он пройдёт маршрутом от Москвы до Астрахани

Сегодня в речной круиз по Волге отправляется так называемый "Теплоход возможностей", на который пригласили участников конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей", показавших лучшие результаты.

Перед отплытием организаторы провели пресс-конференцию, на которой рассказали о деталях предстоящего плавания и всей программы "Больше, чем путешествие".

Теплоход проследует из Москвы в Астрахань с остановками в девяти городах России, где для участников подготовили интересные экскурсии. Также во время круиза запланировано проведение лекций приглашенными экспертами, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Туристический теплоход
Туристический теплоход
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.