В круиз по Волге отправился "Теплоход возможностей"

Он пройдёт маршрутом от Москвы до Астрахани

Сегодня в речной круиз по Волге отправляется так называемый "Теплоход возможностей", на который пригласили участников конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей", показавших лучшие результаты.

Перед отплытием организаторы провели пресс-конференцию, на которой рассказали о деталях предстоящего плавания и всей программы "Больше, чем путешествие".

Теплоход проследует из Москвы в Астрахань с остановками в девяти городах России, где для участников подготовили интересные экскурсии. Также во время круиза запланировано проведение лекций приглашенными экспертами, сообщает "ТВ Центр".

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