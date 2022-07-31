Собянин рассказал о новых объектах в кластере "Прокшино"

Здесь появится горнолыжный склон

В спортивно-событийном кластере "Прокшино" в Новой Москве скоро откроется музей ретроавтомобилей. Кроме экспозиции исторического транспорта, здесь появятся горнолыжные склоны, хоккейная арена и несколько бассейнов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

По словам мэра, столичные власти уделяют большое внимание развитию инфраструктуры досуга в активно растущих районах Москвы.

Собянин раскрыл некоторые детали будущего музейного здания. Его архитектура отражает основную идею выставочного пространства: окна будут похожи на воздухозаборники гоночного болида, а фасады по форме напоминают решётку радиатора.

Примечательно, что в этом музее посетители смогут не только увидеть уникальные машины, но и прокатиться на них.

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