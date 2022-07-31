Саудовский принц запретил Байдену въезд в страну

Против президента США объявлены персональные санкции

Сегодня стало известно о неприятном сюрпризе для Джо Байдена. Эр-Рияд ввёл персональные санкции против президента США и ряда граждан этой страны. Им теперь запрещён въезд в Саудовскую Аравию.

О рестрикциях объявил лично наследный принц Мохаммед бин Салман. Он заявил, что больше никогда не подаст Байдену руки, поскольку, как сказал принц, "этот человек улыбается в лицо, а за глаза обвиняет в страшных преступлениях".

Речь идёт об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, из-за которого ещё год назад Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя. Правда, на фоне энергетического кризиса президент США попытался наладить отношения с Эр-Риядом и даже съездил туда с визитом.

Глава Белого дома просил власти Саудовской Аравии увеличить добычу нефти для снижения цен на топливо. Вместо этого получил персональные санкции, сообщает "ТВ Центр".

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