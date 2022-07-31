ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

6 человек погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

17:17
  • воскресенье
  • 31 июля 2022

Среди погибших есть ребёнок

Шесть человек, включая ребёнка, стали жертвами крупного ДТП с участием маршрутного микроавтобуса на Ставрополье. Ещё шестеро доставлены в больницы.

Всё случилось на участке трассы Астрахань - Ставрополь близ Светлограда. Согласно предварительной версии, водитель легковой иномарки вопреки запрещающим знакам выехал для обгона на встречную полосу и на полном ходу столкнулся в лоб с пассажирской "Газелью".

От удара машины загорелись. Огонь перекинулся на сельхозугодья. Прокуратура начала проверку по факту трагедии, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП с пассажирским микроавтобусом и легковым автомобилем в Ставрополье
ДТП с пассажирским микроавтобусом и легковым автомобилем в Ставрополье
На месте ДТП
На месте ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.