6 человек погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

Среди погибших есть ребёнок
Шесть человек, включая ребёнка, стали жертвами крупного ДТП с участием маршрутного микроавтобуса на Ставрополье. Ещё шестеро доставлены в больницы.
Всё случилось на участке трассы Астрахань - Ставрополь близ Светлограда. Согласно предварительной версии, водитель легковой иномарки вопреки запрещающим знакам выехал для обгона на встречную полосу и на полном ходу столкнулся в лоб с пассажирской "Газелью".
От удара машины загорелись. Огонь перекинулся на сельхозугодья. Прокуратура начала проверку по факту трагедии, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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