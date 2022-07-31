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В Севастополе введён высокий уровень террористической опасности

15:46
  • воскресенье
  • 31 июля 2022

Утром с беспилотника был атакован штаб Черноморского флота

Высокий, "жёлтый" уровень террористической опасности вводится в Севастополе. Утром штаб Черноморского флота был атакован с беспилотника, шесть человек получили ранения. 
В Севастополе с беспилотника атакован штаб Черноморского флота

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, решение о введении предпоследнего уровня опасности было принято на внеочередном заседании штаба антитеррористической комиссии.

Развожаев назвал эту меру исключительно профилактической: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Введённый режим не отразится на обычной жизни горожан.

Ранее власти города приняли решение не проводить праздничные мероприятия по случаю Дня Военно-Морского Флота России.

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