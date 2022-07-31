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Как изменится жизнь россиян с 1 августа

17:37
  • воскресенье
  • 31 июля 2022

Государство проиндексирует выплаты неработающим пенсионерам

С 1 августа в России произойдут важные изменения, касающиеся финансов, пенсий и банковской деятельности. Работающим пенсионерам проиндексируют выплаты. Повышение коснётся пенсионеров, за которых работодатели в прошлом году платили страховые взносы государству.

Важные поправки к Налоговому кодексу заработают с 1 августа. Сведения о налогоплательщике начнут передавать третьим лицам, но только с его согласия.

На сайте госуслуг с 1 августа можно будет оформить статус самозанятого. Это смогут сделать не только россияне, но и граждане ЕАЭС, Украины, а также ЛНР и ДНР.

Также в личном кабинете на сайте госуслуг появится больше информации. Там начнут отображаться данные о предоставлении государственной социальной помощи, проведении медико-социальной экспертизы, оформлении и выдаче приглашений на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.

С 1 августа ужесточаются требования к обязательным резервам банков. Это автоматически приведёт к тому, что объёмы средств финансовых учреждений для выполнения обязательств перед клиентами увеличатся.

Ещё одно нововведение в банковской сфере: с 1 августа впервые за два десятка лет Сбербанк повышает стоимость услуги уведомлений об операциях. Стоимость уведомлений теперь составит от 40 до 70 рублей в месяц в зависимости от типа карты.

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