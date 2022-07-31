Жители Нидерландов скупают дрова из-за неподъёмных цен на газ

Дров тоже не хватает

Паника в Нидерландах – местные жители запасаются к зиме дровами из-за цен на газ, пишет газета Volkskrant. Как утверждает один из продавцов дров, из-за ажиотажа его товар может закончиться уже в августе. В прошлые годы активная торговля дровами начиналась в сентябре.

На этом фоне власти страны призвали население экономить энергию, а поставщики дров жалуются на экологов. Те не дают рубить деревья на дрова из-за того, что при их сжигании выделяется углекислый газ.

Все эти негативные факторы влияют на стоимость дров: теперь они на 50 евро дороже, чем в прошлом году.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса Запад ввёл против России беспрецедентные санкции, которые коснулись, в том числе, сферы энергетики.

В ответ Москва приняла решение продавать газ в Европу только за рубли. Часть стран согласились перейти на расчёты в рублях, некоторые - отказались. Цены на газ на европейских биржах взлетели до 1500 евро за тысячу кубометров.

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