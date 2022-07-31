Москвичам рассказали о погоде в августе

В первой половине месяца будет жарко

Среднемесячная температура в Москве в августе будет близкой к климатической норме. Об этом у себя в Telegram-канале написал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Первая половина последнего летнего месяца ознаменуется относительной жарой и засухой, но во второй и третьей десятидневке показания термометров и данные осадкомеров будут близкими к средним показателям метеостатистики.

В Центральной части России август традиционно не очень тёплый месяц. Обычно после 10 августа в природе уже чувствуется дыхание осени – начинают желтеть листья, ночная температура редко превышает плюс 15 градусов.

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