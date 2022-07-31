В Московском зоопарке отметили день рождения панды Жуи и Диндин

Животным вручили подарки

Панды Жуи и Диндин с помпой отметили день рождения. Мальчику Жуи исполнилось 6 лет, а накануне девочке Диндин – 5.

Сотрудники Московского зоопарка вручили им подарки - бамбуковые торты, украшенные фруктами и ледяными цифрами 6 и 5. Ещё панды получили игрушки. Жуи – деревянные качели в форме дракона, Диндин – лошадь из коробок. Трогательную сцену сняли на видео.

Большие панды Жуи и Диндин прилетели в Москву из Китая весной 2019 года. В зоопарке они живут в комфортных условиях: у каждой панды своё обширное пространство, оформленное в стиле китайского дворика-пещеры. Там есть маленькие озерца, ручейки и родники, а также крепкие деревья для лазанья.

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