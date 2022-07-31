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Собчак сообщила об экстренной госпитализации Чубайса

19:44
  • воскресенье
  • 31 июля 2022

У него выявлено редкое заболевание

Анатолий Чубайс госпитализирован в одну из европейских клиник с редким аутоиммунным заболеванием. Его состояние оценивается как средней тяжести. Об этом у себя в Telegram-канале написала телеведущая и блогер Ксения Собчак.
У Кремля нет желания следить за судьбой Чубайса

"Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное", - сообщила Собчак.

Анатолию Чубайсу 67 лет. В разные годы он занимал руководящие должности в российском правительстве, был главой "Роснано" и спецпредставителем президента по связям с международными организациями. В марте этого года Чубайс уехал из России. 

Синдром Гийена-Барре - это редкое заболевание иммунной системы. Проявляется мышечной слабостью, онемением рук и ног, параличом. Причины возникновения - бактериальные или вирусные инфекции, вакцинация или хирургическая операция.  Чаще встречается у мужчин после 50 лет.

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