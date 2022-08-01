Косово отложило запрет на сербские документы

Вмешаться в ситуацию готовы как в Белграде, так и в НАТО

Власти непризнанного Косова сообщили, что решили отложить запрет на сербские автомобильные номера и личные документы, передает ТАСС.

Уточняется, что запрет откладывается на месяц.

В воскресенье вечером на севере Косово прозвучали сирены воздушной тревоги. Полиция самопровозглашенной республики заблокировала два КПП в центральную часть Сербии, а люди начали строить баррикады на трассах.

Президент Сербии Александр Вучич призвал международное сообщество и власти в Приштине сохранить мир в регионе, пригрозив в противном случае военным решением проблемы.

Вместе с тем Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово, в свою очередь, пригрозила вмешаться в случае "угрозы стабильности".

"Общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой", - сказано в заявлении миссии.

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