МИД: НАТО поддерживают вербовку наемников Киевом

В процесс вербовки вовлечены в том числе украинские дипломатические представительства за рубежом

Директор департамента новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Владимир Тарабрин сообщил о вербовке Киевом иностранных наемников.

"Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима", - сказал дипломат в беседе с РИА "Новости".

Как уточнил Тарабрин, в процесс вербовки вовлечены в том числе украинские дипломатические представительства за рубежом, что противоречит международным соглашениям.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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