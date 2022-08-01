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МИД: НАТО поддерживают вербовку наемников Киевом

08:20
  • понедельник
  • 01 августа 2022

В процесс вербовки вовлечены в том числе украинские дипломатические представительства за рубежом

Директор департамента новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Владимир Тарабрин сообщил о вербовке Киевом иностранных наемников.

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"Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима", - сказал дипломат в беседе с РИА "Новости".

Как уточнил Тарабрин, в процесс вербовки вовлечены в том числе украинские дипломатические представительства за рубежом, что противоречит международным соглашениям.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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