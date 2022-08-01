Шольц и Макрон могут "поссориться" с Брюсселем

Берлин и Париж ищут диалога с Москвой

Как написал в статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей, в ближайшее время канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон могут начнут "ссориться" с Брюсселем в поисках нового диалога с Владимиром Путиным.

По мнению двух лидеров, уточняется в материале, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен плохо справилась со взаимодействием с Москвой.

ФРГ уже подает России ясные сигналы, считает эксперт.

"Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере девяти миллиардов евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания", - говорится в материале.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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