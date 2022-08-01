В ЦБ оценили возможность деноминации рубля

Ответ дал зампред регулятора

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов в интервью газете "Известия" ответил на вопрос о возможности деноминации рубля.

"Причин для этого точно никаких нет... Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными", - сказал он.

Как уточнил Белов, "обсуждать эту тему не стоит".

Ранее стало известно, что банкноты образца 1997 года пройдут через модернизацию в период 2022-2025 годов. В частности, обновленные 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023-м.

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