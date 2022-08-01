Politico: из-за Тайваня для Украины может сложиться "худший сценарий"

Обстановка грозит обострением в любой момент

Авторитетная американская газета Politico сообщила со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата, что США могут переключить внимание с конфликта на Украине.

"При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня", - отметил собеседник издания.

Вместе с тем, по словам источника, пока ситуация на Тайване не вызывает беспокойство у НАТО, но обстановка легко может обостриться.

С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, сохраняя флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин же считает остров одной из провинций КНР. Китайские власти неоднократно заявляли, что на попытки США вмешаться в ситуацию последует жесткая реакция.

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