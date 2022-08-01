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ВЦИОМ: почти 90% россиян считают себя заботливыми

08:29
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Ни о ком не заботились в последнее время четверть респондентов

Как показал опрос ВЦИОМ, результаты которого приводит ТАСС, заботливыми себя считают 89% россиян, при этом среди женщин и представителей старшего поколения в этом однозначно уверен каждый второй (48% и 51% соответственно).

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Уточняется, что 72% респондентов заботились о ком-либо за последние два-три месяца. Это дети (35%), родители (22%), супруги (16%) и домашние животные (10%).

"Ни о ком не заботились в последнее время четверть наших сограждан (26%), не ощущали проявлений заботы еще 19%. Среди мужчин эта доля выше", - сказано в исследовании.

Опрос также показал, что мужчины чаще заботятся о родителях (26%), а женщины - о детях (39%).

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