СМИ: суды в России начали отменять решения о депортации украинцев

Вместо выдворения граждан Украины начали освобождать

Российские суды начали отменять решения о выдворении граждан Украины из России "ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения". Эксперты Московской Хельсинкской группы в понедельник, 1 августа, рассказали, что уже отменены решения о выдворении минимум 21 человека из подмосковного центра, еще 30 украинцев освобождены в Санкт-Петербурге.

По словам правозащитников, речь идет о людях, которые находятся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Выслать их на Украину с учетом боевых действий в стране невозможно. Поэтому суды принимают такие решения очень медленно, а некоторых украинских граждан вообще отказываются выпускать из ЦВСИГ.

Как пояснил руководитель правовых программ МХГ Роман Киселев, задача ЦВСИГ — обеспечить выдворение, а в отсутствие такой возможности лишение свободы иностранного гражданина нелегитимно.

В ФССП подтвердили, что проведение специальной военной операции "делает невозможным пересечение границы иностранными гражданами, которые содержатся в ЦВСИГ и имеют документы, удостоверяющие личность". Украинцы, у которых отсутствуют необходимые для пересечения границы документы, не могут их оформить, поскольку консульства Украины в России закрыты.

В итоге решения судов не исполнены ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения, констатировали в ФССП. Рассматривается вопрос о возможности обращения с заявлениями в суды о прекращении исполнения решений в части принудительного выдворения, пишет "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, что с 1 августа сведения об оформлении и выдаче приглашений на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства начнут отображаться в личном кабинете на сайте госуслуг.

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