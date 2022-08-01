Алжир заинтересовался присоединением к БРИКС

Это помогло бы избежать участия в "биполярных конфликтах", считают в стране

Алжир сильно заинтересован в присоединении к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал глава африканского государства Абдельмаджид Теббун.

По словам политика, Алжир располагает практически всеми условиями, необходимыми для вступления в это объединение, в том числе особой заинтересованностью.

Теббун выразил мнение, что присоединение к БРИКС позволит Алжиру избежать участия в "биполярных конфликтах", сообщает ТАСС.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что БРИКС предстоит определить критерии включения новых государств в свой состав. Затем пятерке потребуется прийти к общему знаменателю относительно запуска расширения. Только после этого объединение сможет приступить к обсуждению потенциальных новых участников из числа развивающихся стран.

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