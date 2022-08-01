ОПЕК решила отказаться от конкуренции с Россией

Об этом заявил новый генсек организации

ОПЕК не конкурирует с Россией, а участие Москвы в договоренностях ОПЕК+ важно для успешной реализации этого соглашения. Такое мнение высказал Хайсам аль-Гайс, вступающий с 1 августа в должность генерального секретаря Организации стран — экспортеров нефти.

Аль-Гайс назвал Россию крупным игроком на мировой энергетической арене, сообщает ТАСС.

Что касается подорожания нефти на мировом рынке, новый генсек ОПЕК отметил, что это связано не только с ситуацией на Украине, но и с отсутствием запасных производственных мощностей.

В июне прошла министерская конференция стран ОПЕК+, в результате которой участники альянса договорились о наращивании добычи нефти в июле и в августе. Также до конца 2022 года был продлен срок компенсации несокращенных объемов нефти для стран — должников.

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