СМИ узнали причину промедления с новыми санкциями против нефти из России

Запад напуган перспективой обострения энергокризиса

Западные государства воздерживаются от введения новых санкций, нацеленных на ограничение возможности России торговать нефтью, так как опасаются усугубления мирового энергетического кризиса. Об этом в воскресенье, 31 июля, пишет The Financial Times.

Издание отмечает, что в США опасаются резкого скачка цен на нефть и возникновения дефицита предложения, которые последовали бы за предложением полного запрета покупки российской нефти и иных ограничений.

При этом еще в мае Лондон и Брюссель условились совместно ввести запрет на страхование таких танкеров. Однако в Великобритании до сих пор запрещено страховать лишь суда, везущие нефть из России в само королевство.

В свою очередь, в Еврокомиссии предусмотрели исключения из введенных санкций, позволяющие европейским фирмам работать с некоторыми российскими компаниями, чтобы осуществлять "строго необходимые операции" во избежание обострения энергетического и продовольственного кризисов.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что из-за санкций западных государств цены на нефть "взлетят до небес". Энергетический кризис и аномальный рост цен в Европе – следствие политических ошибок Запада, подчеркнул российский лидер.

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