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СМИ узнали причину промедления с новыми санкциями против нефти из России

09:19
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Запад напуган перспективой обострения энергокризиса

Западные государства воздерживаются от введения новых санкций, нацеленных на ограничение возможности России торговать нефтью, так как опасаются усугубления мирового энергетического кризиса. Об этом в воскресенье, 31 июля, пишет The Financial Times.
Москва считает нефтяные планы Запада элементом психологической войны

Издание отмечает, что в США опасаются резкого скачка цен на нефть и возникновения дефицита предложения, которые последовали бы за предложением полного запрета покупки российской нефти и иных ограничений.

При этом еще в мае Лондон и Брюссель условились совместно ввести запрет на страхование таких танкеров. Однако в Великобритании до сих пор запрещено страховать лишь суда, везущие нефть из России в само королевство.

В свою очередь, в Еврокомиссии предусмотрели исключения из введенных санкций, позволяющие европейским фирмам работать с некоторыми российскими компаниями, чтобы осуществлять "строго необходимые операции" во избежание обострения энергетического и продовольственного кризисов.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что из-за санкций западных государств цены на нефть "взлетят до небес". Энергетический кризис и аномальный рост цен в Европе – следствие политических ошибок Запада, подчеркнул российский лидер.

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