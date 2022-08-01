Купальный сезон в столичном регионе может закрыться позже обычного

В народе датой закрытия купального сезона считают 2 августа

Купальный сезон в Москве и Московской области не завершится в первую неделю августа, а примета, связанная с Ильиным днем, "не сработает". Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

День Ильи Пророка отмечается 2 августа, считается, что это последний день в году, когда можно купаться в открытых водоемах. Однако Вильфанд рассказал, что в первую неделю августа ожидается теплая погода, температура воды будет комфортной.

Примета об Ильином дне не повлияет на сроки завершения купального сезона, заверил синоптик. Вильфанд уточнил, что обычно купальный сезон в столичном регионе завершается примерно 10 августа, но бывают исключения. Можно предположить, что 2022 год станет таким годом-исключением, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что среднемесячная температура в Москве в августе будет близкой к климатической норме. Первая половина последнего летнего месяца ознаменуется относительной жарой и засухой, но во второй и третьей десятидневке показания термометров и данные осадкомеров будут близкими к средним показателям метеостатистики.

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