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В Минобороны рассказали о подвигах российских военных в ходе СВО

08:47
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Они проявили мужество и отвагу

Старший офицер пункта управления связью, подполковник Роман Разваляев под шквальным огнем противника, рискуя собственной жизнью, организовал эвакуацию подчиненных. Радикалы пытались нарушить сообщение между нашими подразделениями. Но это им не удалось. Несмотря на  тяжелую контузию и ранение, Роман сумел наладить устойчивый канал связи.

Командир танкового взвода народной милиции ДНР старший сержант Андрей Сулохин со своими бойцами продолжает уничтожать вражеские укрепрайоны, блиндажи и вооружение противника.  В бою под Авдеевкой совместно с пехотой и беспилотниками, за один день танк Андрея поразил более 10 единиц техники радикалов.

Огнеметчик подразделения народной милиции ДНР Николай Мастеренко в одном из сражений с националистами сумел обеспечить плацдарм для наступления главных союзных сил, что помогло выбить ВСУ из мощного укрепрайона. Бывший монтёр местной железной дороги в боях с врагом неоднократно проявлял мужество и героизм.

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