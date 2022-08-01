В России изменился порядок доступа к налоговой информации

Нововведения вступили в силу с 1 августа

В последний месяц лета россиян ждет ряд нововведений. 1 августа вступают в силу законы, касающиеся мер экономической поддержки граждан. Увеличиваются выплаты сразу нескольким категориям пенсионеров. Среди них работающие, те, кто прекратил трудовую деятельность в апреле этого года, а также старше 80 лет.

Оформить статус самозанятого теперь можно с помощью сайта "Госуслуги". Для этого достаточно отправить заявку в ФНС. Эта опция предоставляется также жителям Украины, Луганской и Донецкой народных республик.

Кроме того, сегодня меняется порядок доступа к налоговой информации. Передача сведений третьим лицам, если получено согласие гражданина, отныне не считается разглашением налоговой тайны.

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