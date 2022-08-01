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Овощи отдельно от фруктов: как хранить продукты летом

08:36
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Клубни картофеля следует держать подальше от лука и чеснока

Старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрестка" Юлия Лемешева рассказала агентству "Прайм", как правильно хранить продукты в летнее время года.
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Так, ягоды полноценно хранятся лишь три дня после сбора. Чтобы этот срок продлить, необходимо положить их в объемную тару в холодильнике и не трогать без необходимости. Вода ускоряет порчу, так что лучше ягоды не мыть.

Также важно, что овощи следует хранить отдельно от фруктов.

"Некоторые фрукты выделяют этилен, что позволяет им дозревать после сбора, он же пагубно влияет на овощи, лежащие рядом", - отметила эксперт.

По ее словам, тыкву, кабачки и цуккини лучше хранить в холодном месте, а цветную капусту - разобрать на соцветия, положить в банку и посыпать крупной солью.

При этом клубни картофеля следует держать подальше от лука и чеснока, чтобы они не прорастали.

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