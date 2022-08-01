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Нахождение Херсонской области в составе Украины сочли исторической ошибкой

08:39
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Власти региона обещают исправить ее в ближайшем будущем

Нахождение Херсонской области в составе Украины было исторической ошибкой. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. Именно в эпоху правления Екатерины II всё Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой", - заявил Стремоусов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что в ближайшем будущем эта ошибка будет исправлена. Сейчас регион активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России.

Говоря об Украине, Стремоусов заявил, что страна давно утратила независимость и превратилась в американскую корпорацию.

"Никакой независимой Украины давно уже нет. Это иллюзия. Она с 2014 года после госпереворота превратилась в американскую корпорацию, а все органы власти представлены как американские частные компании, включая МВД и минобороны", - сказал чиновник.

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