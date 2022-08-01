Первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы

Ранее сообщалось, что первый караван с зерном будет состоять из 16 сухогрузов

Первое судно с украинским зерном в понедельник утром вышло из порта Одессы. Об этом сообщает телеканал CNN Turk. Официального подтверждения этой информации от Минобороны Турции пока нет.

В турецком военном ведомстве в понедельник утром рассказали о достигнутой договоренности о том, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 8:30 и направится в Ливан.

"Вслед за первым судном из портов Украины зерна и продовольствия" в море выйдут новые суда в рамках определенных им коридоров и правил", - добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что первый караван с украинским зерном будет состоять из 16 сухогрузов. 2 августа он выйдет в территориальные воды Турции, пишет ТАСС.

Соглашение о вывозе украинского зерна было подписано в Стамбуле 22 июля. Подписанный Россией, Турцией, Украиной и ООН документ подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

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