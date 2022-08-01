ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Четверо погибли в ДТП с фурой в Пермском крае

09:13
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Еще два человека госпитализированы

На трассе Полазна-Чусовой в Пермском крае произошло ДТП с участием легкового авто и большегруза, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

6 человек погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
Трое российских пограничников погибли в ДТП в Киргизии

Уточняется, что автомобиль Skoda Fabia выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scania.

"В результате ДТП водитель (56-летняя пермячка) и трое пассажиров Skoda погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Еще два человека госпитализированы. По факту автоаварии проводится проверка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Скорая
Скорая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.