Четверо погибли в ДТП с фурой в Пермском крае

Еще два человека госпитализированы

На трассе Полазна-Чусовой в Пермском крае произошло ДТП с участием легкового авто и большегруза, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Уточняется, что автомобиль Skoda Fabia выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scania.

"В результате ДТП водитель (56-летняя пермячка) и трое пассажиров Skoda погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Еще два человека госпитализированы. По факту автоаварии проводится проверка.

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