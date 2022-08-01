Четверо погибли в ДТП с фурой в Пермском крае

Еще два человека госпитализированы
На трассе Полазна-Чусовой в Пермском крае произошло ДТП с участием легкового авто и большегруза, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Уточняется, что автомобиль Skoda Fabia выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scania.
"В результате ДТП водитель (56-летняя пермячка) и трое пассажиров Skoda погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении.
Еще два человека госпитализированы. По факту автоаварии проводится проверка.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"