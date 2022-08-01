Полезно знать: нацпроект "Демография"

Освоить новую профессию легко!

Освоить профессию и найти новую работу - легко!

Благодаря национальному проекту "Демография" запущена программа бесплатного обучения. Заявку можно подать на портале "Работа России". Достаточно авторизоваться с учётной записью Госуслуг, и сервис сам покажет доступные в вашем регионе образовательные программы.

В списке много перспективных профессий: IT-специалисты, дизайнеры, пекари, парикмахеры и даже, например, интерьерные стилисты.

В течение трёх дней после подачи заявки нужно пройти профориентацию в центре занятости, чтобы убедиться, что выбранная программа вам подходит.

Обучение бесплатное! Получить новые знания могут те, кому уже исполнилось 50 лет, неработающие мамы детей дошкольников и мамы в отпуске по уходу за ребёнком до трех лет, а также сотрудники, находящиеся под риском увольнения, безработные и некоторые категории молодёжи. Подробнее – на сайте "Работа России".

Обучение занимает от трёх недель до трёх месяцев. Начать новую профессиональную жизнь ещё никогда не было так просто.

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