ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полезно знать: нацпроект "Демография"

09:25
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Освоить новую профессию легко!

Освоить профессию и найти новую работу - легко!

Благодаря национальному проекту "Демография" запущена программа бесплатного обучения. Заявку можно подать на портале "Работа России". Достаточно авторизоваться с учётной записью Госуслуг, и сервис сам покажет доступные в вашем регионе образовательные программы.

В списке много перспективных профессий: IT-специалисты,  дизайнеры, пекари, парикмахеры и даже, например, интерьерные стилисты.

В течение трёх дней после подачи заявки нужно пройти профориентацию в центре занятости, чтобы убедиться, что выбранная программа вам подходит.

Обучение бесплатное! Получить новые знания могут те, кому уже исполнилось 50 лет, неработающие мамы детей дошкольников и мамы в отпуске по уходу за ребёнком до трех лет, а также сотрудники, находящиеся под риском увольнения, безработные и некоторые категории молодёжи. Подробнее – на сайте "Работа России".

Обучение занимает от трёх недель до трёх месяцев. Начать новую профессиональную жизнь ещё никогда не было так просто.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
КЦ "Работа России"
КЦ "Работа России"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.