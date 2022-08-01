Овечкина включили в список величайших спортсменов Вашингтона

До Уэйна Гретцки - 114 шайб
Портал The Sporting News составил список четырех величайших спортсменов в истории города Вашингтон. В него попал российский хоккеист Александр Овечкин.
В материале его называют "одним из величайших бомбардиров в истории НХЛ".
36-летний Овечкин выступает в НХЛ с сезона-2005/06. На его счету 780 голов в регулярных чемпионатах. Больше только у Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).
Также в список The Sporting News попали Даррел Грин (американский футбол), Уэс Анселд (баскетбол) и Уолтер Джонсон (бейсбол).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"