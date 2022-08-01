Иран признал способность создать ядерное оружие

В Тегеране заверяют, что не собираются этого делать

Иран действительно располагает техническими возможностями для создания собственного ядерного оружия. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказали в иранской Организации по атомной энергии.

Руководитель агентства Мохаммад Эслами подчеркнул, что задача создать атомную бомбу не стоит на повестке дня в Иране, а обвинения в адрес Тегерана в стремлении создать ядерное оружие не имеют под собой оснований.

Эслами заявил, что между Ираном и Международным агентством по атомной энергии налажено конструктивное сотрудничество, которое функционирует без сбоев. Все действия Ирана по развитию ядерной программы осуществляются в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия под контролем МАГАТЭ, цитирует иранского чиновника ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси. Лидеры двух государств обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и отметили необходимость дипломатических усилий для достижения окончательной договоренности. Ее цель — обеспечить сохранение и выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий, одобренного Совбезом ООН 20 июля 2015 года.

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